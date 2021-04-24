Психиатр оценил последствия затяжных майских выходных в Крыму

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Затяжные майские выходные не приведут к негативным последствиям и не отразятся на трудоспособности россиян.

Такое мнение в комментарии высказал психиатр Николай Никифоров.

Ранее президент России Владимир Путин сделал нерабочими дни между майскими праздниками после обращения главного санитарного врача РФ Анны Поповой. Таким образом власти хотят ограничить контакты между людьми, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

«С учетом пандемии коронавируса, это очень неплохой повод создать некий «мягкий карантин». Насчет последствий длительного отдыха: я не думаю, что тут будут какие-то проблемы. Наш народ привык к длинным праздникам на Новый год, к отпускам. Напротив, такие праздники благотворно повлияют на работоспособность», - считает Никифоров.

Врач отметил, что определенные сложности могут быть связаны, например, с откладыванием каких-то плановых медицинских вмешательств и т.п..

«Но инициатива достаточно обоснованная и продуманная. Понятно, что не без «подводных камней», но мы находимся в таких условиях, что ограничение контактов людей на работе – вполне продуманная и понятная мера», - подчеркнул психиатр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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