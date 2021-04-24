Прогноз погоды в Крыму на субботу 24 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 24 апреля.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 78 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 89 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 9, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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