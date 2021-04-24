Общество
Правила шашлыка: врачи рассказали, как выбрать мясо
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При выборе уже готового мяса для шашлыка необходимо ориентироваться на несколько параметров, среди которых состав маринада и соседство с овощами.
Об этом сообщает телеканал «360».
Так, врач-диетолог Дарья Русакова считает, что самый безопасный шашлык будет из рыбы и говядины. Свинина тоже может быть хорошей, но ее нужно тщательно выбирать. Чем меньше ингредиентов будет в составе маринада, тем больше шансов, что вы возьмете свежее мясо, поскольку нередко продавцы пытаются с помощью специй скрыть запах испорченного продукта.
Она также не советует покупать замаринованный шашлык, упакованный в контейнер.
Избыток соли и сахара в маринаде, улучшающий вкус мяса, может негативно влиять на здоровье людей с гипертоническими заболеваниями или почечными проблемами. Кроме того, в маринаде могут размножаться различные бактерии, которых и прожарка не возьмет.
В свою очередь гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала обратить внимание на то, как именно хранится продукт. В частности, она не рекомендовала покупать мясо на рынке. Но если других вариантов нет, то лучше перейти к прилавку, на котором рядом с мясом не продается зелень.
«Где зелень и овощи, всегда существует риск получения земли, спор, бактерий и простейших. То, что потом дает определенную схожую симптоматику с проявлением диарейного синдрома, нарушения процессов пищеварения», - пояснила она.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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