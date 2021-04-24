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Общество

Несколько лет назад покойный принц Филипп посещал Крым

18:37 суббота, 24 апреля 2021
Несколько лет назад покойный принц Филипп посещал Крым

фото © news.mail.ru

Посольство Великобритании в Украине рассказало о том, как покойный принц Филипп посещал Крым в 2004 году.

В своем Фейсбуке посольство написало, что в октябре того года Герцог Эдинбургский прибыл в АРК в качестве почетного гостя Украины и как командир полка Королевских гусаров, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 150-й годовщине битвы под Балаклавой.

Сотрудница посольства была в составе команды, которая поехала в Крым для сопровождения визита.

«Тогда я была офицером связи и переводчиком для этого визита. Его Королевское Высочество живо интересовался всеми мероприятиями программы. Я помню, как ему особенно понравилась экскурсия по местам сражений Крымской войны. Я также помню, что герцог предпочитал передвижение в посольском авто или групповом микроавтобусе, отказавшись от официально предоставленного броневика. Он даже попросил нашего водителя дать ему сесть за руль, чтобы «попробовать крымские дороги», от чего его охранник сильно нервничал», – рассказала сотрудница посольства.

Напомним, что принц Филипп умер 9 апреля на 100-м году жизни.

99-летний принц Филипп и королева Елизавета II прожили в браке более 70 лет – с 1947 года.

Супруг Елизаветы II при рождении принадлежал к династии Глюксбургов, он носил титул принца Греческого и Датского, и был внуком короля Греции Георга I и племянником короля Константина I.

Родственные узы связывали его с королем Дании Кристианом IX, английской королевой Викторией, российской императрицей Александрой Федоровной и императором Николаем I.

Филипп участвовал во Второй мировой войне, служа на британском флоте, принимал участие в морских сражениях. Присутствовал при подписании акта о капитуляции Японии. В период обучения познакомился со своей четвероюродной сестрой Елизаветой, на которой женился в 1947 году после смены немецкой фамилии и православия на англиканство.

После восшествия супруги на престол остановил военную службу и стал заниматься только делами королевской семьи. Он 22 года был президентом Международной федерации конного спорта и 15 лет – Всемирного фонда дикой природы.

Британский принц встречался с сотнями мировых лидеров, в том числе – Джоном Кеннеди, Леонидом Брежневым, Иосипом Брозом Тито, Ли Сяньнянем и Борисом Ельциным. Был высшим офицером всех родов войск Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, как член королевской семьи награжден высшими наградами сотни государств.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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