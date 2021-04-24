Власть
Лукашенко дал распоряжения что делать если его застрелят
фото © Новости Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет подписан декрет о переходе власти в стране к Совету безопасности на случай экстренной ситуации, сообщает БелТА.
«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение», - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что Совбез станет коллективным органом, который будет наделен теми же полномочиями, что и президент страны.
«Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», — пояснил он.
Ранее Александр Лукашенко поделился подробностями раскрытого плана госпереворота в республике, который готовился 9 мая. По его словам, в планах у зачинщиков было устранить его самого и захватить его детей, затем блокировать Минск и, захватив несколько ключевых объектов в городе, обратиться к населению республики. Заговор был пресечен совместными усилиями российских и белорусских служб безопасности. При этом была обнаружена «явная работа западных спецслужб», а приказ ликвидировать лидера другого государства мог быть отдан на самом высоком уровне, уверен президент Белоруссии.
Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы неудавшегося покушения «перешли все границы».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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