Крымский суд оценил жизнь двухмесячной девочки в два млн рублей

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Деньги все равно не вернут ребенка к жизни.

Центральный районный суд Симферополя поддержал родителей умершей от цирроза печени двухмесячной малышки. Бахчисарайская ЦРБ выплатит 2 млн рублей компенсации за моральный ущерб.

Речь идет о деле Андрея и Татьяны Крыловых, которые потеряли младшего ребенка из-за того, что врачи не предупредили развитие опасного заболевания. Несмотря на то, что трагедия произошла в 2017 году, семья до сих пор не могла добиться справедливого возмездия в суде. И вот на днях дело, наконец, сдвинулось с места.

В Центральном райсуде Симферополя завершилось рассмотрение гражданского дела о возмещении морального вреда, причиненного Крыловым ненадлежащим оказанием медицинских услуг районной больницей Бахчисарая.

«Исковые требования удовлетворить частично», — говорится в решении суда.

Это означает, что вместо 10 млн рублей, которые запросили истцы, они получат 2 млн рублей. Однако родители не планируют обжаловать решение судьи.

Как объяснила Татьяна Крылова, у нее с мужем не было цели обогатиться на этом деле. Тем не менее она рада, что представители медиков признали ошибки — возможно, в будущем это предотвратит чью-то смерть.

«Понимаете, это как праздник 9-го Мая — со слезами на глазах. Нашей Полины все равно не вернуть», — призналась мать умершей девочки.

В свою очередь директор юридического предприятия «Центр медицинского права в РК» Михаил Белкин, представляющий интересы Крыловых в суде, заверил ForPost, что решение судьи полностью соответствует букве закона.

«Жизнь ребенка несоизмерима с теми суммами, которые были постановлены судом. Это одна из крупнейших компенсаций родителям, потерявшим ребенка, на территории Крыма», — добавил эксперт.

Также Михаил Белкин добавил, что согласно исследованиям по оценке ущерба от лишения жизни человека Финансового университета при правительстве России экономическая стоимость человеческой жизни в год оценивается в 40 млн рублей. Однако какого-либо единого эквивалента перенесенным страданиям из-за потери близкого не существует.

В тексте использованы материалы: Форпост

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