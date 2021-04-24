Власть
Крымский сенатор хочет улучшить демографию на полуострове по примеру Замбии
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Сенатор Сергей Цеков видит реализацию поставленных вчера президентом Путиным задач, касающихся повышения рождаемости, в запрещении в Крыму абортов.
Сенатор ссылается на соответствующие конституционные гарантии имеющиеся в документах Словакии, Чехии, Ирландии, Перу и Замбии.
Отметим, что ни в Словакии, ни в Чехии аборты не запрещены и несколько лет идет активное обсуждение в обществе этого вопроса. Ирландия с 2018 года проводит реформу, направленную на легализацию абортов. Перу и Замбия имеют законы запрещающие аборты и никакого диалога с обществом по этому вопросу не ведется.
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
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