Крымский сенатор хочет улучшить демографию на полуострове по примеру Замбии

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Сенатор Сергей Цеков видит реализацию поставленных вчера президентом Путиным задач, касающихся повышения рождаемости, в запрещении в Крыму абортов.

Сенатор ссылается на соответствующие конституционные гарантии имеющиеся в документах Словакии, Чехии, Ирландии, Перу и Замбии.

Отметим, что ни в Словакии, ни в Чехии аборты не запрещены и несколько лет идет активное обсуждение в обществе этого вопроса. Ирландия с 2018 года проводит реформу, направленную на легализацию абортов. Перу и Замбия имеют законы запрещающие аборты и никакого диалога с обществом по этому вопросу не ведется.

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