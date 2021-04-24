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Власть

Крымчанам пообещали раздать землю по льготной цене

09:40 суббота, 24 апреля 2021
Крымчанам пообещали раздать землю по льготной цене

фото © Новости Крыма

В Крыму запустят программу стимулирования индивидуального жилищного строительства.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале Крым 24 заявил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

«В этом году мы запускаем уникальную для нашей республики программу. Это программа стимулирования индивидуального жилищного строительства. Каждый крымчанип сможет по льготной цене приобрести участок, при условии, что он в течение пяти лет построит себе свой частный дом. Подобрали стартовую площадку в более 1000 га. Никакая квартира с домом не сравнится. Частный дом – это повышенный уровень развития ячейки общества и России», – сказал Кабанов.

Он также отметил, что в Крыму планируется увеличить темпы строительства жилищного фонда до 1,5 миллиона квадратных метров. В 2020 году в эксплуатацию ввели около 800 тысяч квадратных метров. В результате, цены на жилье планируют также урегулировать.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму значительную часть репатриантов исключили из очереди на получение земли. Репатрианты, живущие в Крыму, которые имеют недвижимость, исключены из очереди на получение земельных участков в рамках программы по реабилитации депортированных народов.

Власти Крыма дали пояснение по земельным участкам в Форосском парке. В Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым дали пояснение по 22 участкам в Форосском парке.

Украинцы массово избавляются от земли в Крыму. Количество земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным компаниям на приграничных территориях в Республике Крым за первый квартал 2021 года сократилось более чем на 2000.

Арест и продажа с торгов: что будет с землей в Крыму, которой владеют украинцы. В конце марта 2021 года вступил в силу указ Владимира Путина, который запрещает иностранцам владеть землей в приграничных районах России.

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