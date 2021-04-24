Крымчанам пообещали раздать землю по льготной цене

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В Крыму запустят программу стимулирования индивидуального жилищного строительства.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале Крым 24 заявил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

«В этом году мы запускаем уникальную для нашей республики программу. Это программа стимулирования индивидуального жилищного строительства. Каждый крымчанип сможет по льготной цене приобрести участок, при условии, что он в течение пяти лет построит себе свой частный дом. Подобрали стартовую площадку в более 1000 га. Никакая квартира с домом не сравнится. Частный дом – это повышенный уровень развития ячейки общества и России», – сказал Кабанов.

Он также отметил, что в Крыму планируется увеличить темпы строительства жилищного фонда до 1,5 миллиона квадратных метров. В 2020 году в эксплуатацию ввели около 800 тысяч квадратных метров. В результате, цены на жилье планируют также урегулировать.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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