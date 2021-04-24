Крымчанам грозит повышенный тариф за электроэнергию

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В России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электричество. Соответствующее письмо Союз потребителей России направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Согласно инициативе, граждане будут платить более высокую цену за электроэнергию, если превысят норму потребления в 100 кВт/ч в месяц на человека. Регионам предлагают устанавливать свой норматив, а при наличии у человека электроплиты умножать норму на 1,5.

В Союзе потребителей считают, что это позволит экономить на электричестве и решить проблему перекрестного субсидирования, из-за которого заниженные тарифы для населения компенсируются высокими ставками для бизнеса.

С вопросом о последствиях инициативы СМИ обратились к ведущему эксперту по жилищному праву ЖКХ Общероссийского движения «За права человека» Виктору Федоруку.

«Я отрицательно отношусь к этой идее, потому что 100 киловатт на человека — это очень мало. Если человек одинокий, старый, прикован к постели, значит, у него кроме лампочки есть холодильник и телевизор. И этот холодильник ЗИЛ был куплен, когда человек имел возможность его приобрести.

Сейчас такой человек не сможет купить современный энергосберегающий холодильник. А ЗИЛ потребляет много электроэнергии, и человек никак не уложится в эту норму», — рассказал Федорук.

Эксперты «Известий» заявили, что необходимо предусмотреть защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности, но Федорук уверен, что это технически невозможно.

«Для этого что, надо ходить по комнатам и спрашивать, какой у вас холодильник? А если не ходить, то верить на слово? Как вы это фиксировать будете? Это утопия и лазейка для мошенничества.

Если ты свой человек, значит, мы нарисуем один класс , а если ты жаловался на меня, то не получишь нормального отношения. Невозможно предложить честный способ контроля этого варианта. Я становлюсь на сторону малозащищенного человека. Мы подвергаем его унижениям. Невозможно уложиться в 100 киловатт», — уверен эксперт.

По его мнению, инициатива проводится, чтобы обойти закон, согласно которому поставщики ресурсов ограничены повышением тарифа больше чем на инфляцию – 1%. Федорук отметил, что если инициатива будет принята, то россияне начнут больше платить за электроэнергию.

В тексте использованы материалы: Форпост

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