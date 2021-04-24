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Власть

Крым не освоил деньги Москвы

13:00 суббота, 24 апреля 2021
Крым не освоил деньги Москвы

фото © Новости Крыма

В Крыму не успели заключить контракты на возведение более двадцати объектов благоустройства, средства на которые выделило правительство Москвы.

Об этом в ходе совещания по реализации ФЦП сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Донец.

«У нас остались незаконтрактованными 23 объекта, которые выполняются в рамках соглашения между правительством республики и правительством Москвы. В основном это Бахчисарайский район, Ялта и Евпатория», - сказал он.

Донец уточнил, что контракты должны были заключить до 23 апреля по Бахчисараю, до 30 апреля по Евпатории и до 30 мая по Ялте. Кроме того, глава минЖКХ сообщил, что по результатам проведенной проверки на уже строящихся объектах выявлено более пятидесяти нарушений, большая часть из которых касается исполнительной документации, отсутствия графиков работ и информационных стендов. Большая часть недоработок уже устранены, добавил Донец.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов попросил глав муниципалитетов обратить внимание, что работы в рамках соглашения между правительством республики и правительством Москвы о благоустройстве общественных территорий должны быть завершены к 1 июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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