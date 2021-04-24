Общество
Какой сегодня праздник 24 апреля
фото © pixabay.com
Сегодня, 24 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День российского стоматолога
Фото med-info.ru
24 апреля в нашей стране отмечается День российского стоматолога. Покровителем этой профессии в христианской вере является Святой Антипа, именно поэтому в день почитания этого Святого принято поздравлять российских стоматологов с их профессиональным праздником.
По преданию, Святой Антипа молитвами исцелял болезни, особенно зубные. Но в те времена было великое гонение на христиан. Антипе было предложено переменить свое верование, за что была обещана безбедная, сытая жизнь, однако он был непоколебим. Епископ отверг эти посулы, и был брошен в раскаленного медного быка. Но тело его не сгорело. Позже мощи Святого Антипы с честью были похоронены в городе Пергам.
Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals)
Фото veganstvo.info
24 апреля в календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals), который был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.
Первоначально он «отмечался» зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое поддерживают активисты различных общественных и зоозащитных организаций.
Во Всемирный день защиты лабораторных животных противники вивисекции и сторонники гуманной науки в разных странах проводят различные масштабные просветительские акции и мероприятия, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к проблемам «братьев наших меньших», обреченных на опыты, и напомнить, что существует альтернативная медицина, косметика, бытовая химия и средства личной гигиены. В защите прав лабораторных животных много неясностей и противоречий, но разрешить их сможет лишь сочувствующее и гуманное общество.
Антип Водогон
Народный праздник «Антип Водогон» отмечается 24 апреля (по старому стилю - 11 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Антипы Пергамского, епископа. Другие названия праздника: «День Антипа», «Антип», «Половод», «Водогон». День считался неподходящим для посадок, поэтому крестьяне 24 апреля в поле не работали.
Также сегодня, 24 апреля, отмечают такие праздники:
- Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity)
- Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace)
- Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day)
- День рождения газированной воды
- Международный день собак-поводырей (International Guide Dog Day)
- Международный день защиты от шума (International Noise Awareness Day)
- День витражных сказок
- День денима (Denim Day)
- День модной революции (Fashion Revolution Day)
- День сосиски в тесте (National Pigs-in-a-Blanket Day) в США
- День памяти жертв геноцида в Армении
- День монгольских генералов
- День демократии в Непале
- День согласия в Нигере
- День Пасхального восстания в Ирландии
Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Яков, Мартиниан, Варсонофий, Тихон, Антип, Прокесс, Фармуфий, Харитон.
Что происходило 24 апреля в прошлые годы
1184 - по преданию, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою при помощи троянского коня
1479 - Тутмос III занял трон Египта, хотя фактическая власть все больше переходила в руки Хатшепсут
1605 - московский престол занял 16-летний Федор Борисович, сын Бориса Годунова
1617 - на мосту Лувра по приказу короля Людовика XIII убили фактического правителя Франции маркиза Кончини
1671 - в Кагальник схвачен глава казачьего бунта Степан Разин
1771 - побережье японского острова Ишигаки потерпел удара цунами высотой 85 м.
1833 - в США запатентована газированная вода
1846 - началась американо-мексиканская война.
1877 - Россия объявила войну Османской империи
1884 - Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана
1900 - издана основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов»
1918 - на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады
1919 - большевики на один день захватили Киев
1940 - Генрих Гиммлер подписал приказ о создании концентрационного лагеря в Освенциме.
1953 - английская королева Елизавета II предоставила рыцарский титул Уинстону Черчиллю
1957 - на Государственном совещании КНР Мао Цзедун заявил: «Не надо читать много книг»
1967 - в Греции хунта «черных полковников» запретила ношение мини-юбок
1987 - в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях
2004 - Виталий Кличко в бою с Кори Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 апреля. Какие праздники будут завтра?
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