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Общество

Какой сегодня праздник 24 апреля

00:17 суббота, 24 апреля 2021
Какой сегодня праздник 24 апреля

фото © pixabay.com

Сегодня, 24 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День российского стоматолога

Фото med-info.ru

24 апреля в нашей стране отмечается День российского стоматолога. Покровителем этой профессии в христианской вере является Святой Антипа, именно поэтому в день почитания этого Святого принято поздравлять российских стоматологов с их профессиональным праздником.

По преданию, Святой Антипа молитвами исцелял болезни, особенно зубные. Но в те времена было великое гонение на христиан. Антипе было предложено переменить свое верование, за что была обещана безбедная, сытая жизнь, однако он был непоколебим. Епископ отверг эти посулы, и был брошен в раскаленного медного быка. Но тело его не сгорело. Позже мощи Святого Антипы с честью были похоронены в городе Пергам.

Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals)

Фото veganstvo.info

24 апреля в календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals), который был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.

Первоначально он «отмечался» зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое поддерживают активисты различных общественных и зоозащитных организаций.

Во Всемирный день защиты лабораторных животных противники вивисекции и сторонники гуманной науки в разных странах проводят различные масштабные просветительские акции и мероприятия, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к проблемам «братьев наших меньших», обреченных на опыты, и напомнить, что существует альтернативная медицина, косметика, бытовая химия и средства личной гигиены. В защите прав лабораторных животных много неясностей и противоречий, но разрешить их сможет лишь сочувствующее и гуманное общество.

Антип Водогон

Народный праздник «Антип Водогон» отмечается 24 апреля (по старому стилю - 11 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Антипы Пергамского, епископа. Другие названия праздника: «День Антипа», «Антип», «Половод», «Водогон». День считался неподходящим для посадок, поэтому крестьяне 24 апреля в поле не работали.

Также сегодня, 24 апреля, отмечают такие праздники:

- Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity)

- Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace)

- Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day)

- День рождения газированной воды

- Международный день собак-поводырей (International Guide Dog Day)

- Международный день защиты от шума (International Noise Awareness Day)

- День витражных сказок

- День денима (Denim Day)

- День модной революции (Fashion Revolution Day)

- День сосиски в тесте (National Pigs-in-a-Blanket Day) в США

- День памяти жертв геноцида в Армении

- День монгольских генералов

- День демократии в Непале

- День согласия в Нигере

- День Пасхального восстания в Ирландии

Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Яков, Мартиниан, Варсонофий, Тихон, Антип, Прокесс, Фармуфий, Харитон.

Что происходило 24 апреля в прошлые годы

1184 - по преданию, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою при помощи троянского коня

1479 - Тутмос III занял трон Египта, хотя фактическая власть все больше переходила в руки Хатшепсут

1605 - московский престол занял 16-летний Федор Борисович, сын Бориса Годунова

1617 - на мосту Лувра по приказу короля Людовика XIII убили фактического правителя Франции маркиза Кончини

1671 - в Кагальник схвачен глава казачьего бунта Степан Разин

1771 - побережье японского острова Ишигаки потерпел удара цунами высотой 85 м.

1833 - в США запатентована газированная вода

1846 - началась американо-мексиканская война.

1877 - Россия объявила войну Османской империи

1884 - Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана

1900 - издана основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов»

1918 - на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады

1919 - большевики на один день захватили Киев

1940 - Генрих Гиммлер подписал приказ о создании концентрационного лагеря в Освенциме.

1953 - английская королева Елизавета II предоставила рыцарский титул Уинстону Черчиллю

1957 - на Государственном совещании КНР Мао Цзедун заявил: «Не надо читать много книг»

1967 - в Греции хунта «черных полковников» запретила ношение мини-юбок

1987 - в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях

2004 - Виталий Кличко в бою с Кори Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 апреля. Какие праздники будут завтра?

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