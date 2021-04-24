Из-за ЧП с лошадью открытие 2-й очереди зооуголка Симферополя перенесено

В Симферополе перенесли открытие 2-й очереди зооуголка Детского парка из-за происшествия с лошадью, которая откусила палец 5-летней девочке.

Об этом, по данным администрации Симферополя, сообщил директор симферопольских парков и скверов Денис Свирякин в интервью газете «Южная Столица».

«Последний месяц мы разбираемся с ЧП, которое произошло 28 марта в зооуголке, когда впервые за более чем 60-летнюю историю парка у нас произошел несчастный случай с домашним животным, - сообщил Свирякин. - До этого был план к 1-му апреля открыть 2-ю очередь зооуголка. В декабре мы приобрели животных, в том числе удалось привезти льва... Да, открытие действительно перенесли из-за ЧП с лошадью».

Новая дата открытия пока неизвестна. «Мы очень активно работаем над облагораживаем территории. Назвать точную дату открытия или пообещать что-то я сейчас не могу. Но у меня есть уверенность в том, что это произойдет текущей весной», - отметил Свирякин.

Он добавил, в зооуголке приняты дополнительные меры безопасности, чтобы подобных ЧП больше не было. «Я воспринимаю произошедшее исключительно как несчастный случай», - сказал директор парков.

28 марта во время посещения зооуголка мама с 5-летней дочкой проследовали к вольеру с домашними лошадьми, где ребенок стал из рук кормить животное. Во время кормления лошадь откусила палец на правой руке девочки. Ребенок был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Работа зооуголка была приостановлена, проводились проверки и следственные действия, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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