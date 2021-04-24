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Власть

Евпаторийского чиновника взяли по стражу

Евпаторийского чиновника взяли по стражу

фото © Новости Крыма

В Симферополе суд отправил под стражу начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории.

Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

«Киевским районным судом города Симферополя по ходатайству следователя по особо важным делам ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начальнику ДИЗО администрации Евпатории избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня», - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, 21 апреля глава администрации Евпатории Роман Тихончук заявил, что в мэрии проводятся обыски, силовики увезли на допрос четверых чиновников администрации. Позже стало известно, что начальника ДИЗО Евпатории подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сейчас органы следствия выясняют все обстоятельства произошедшего и планируют в ближайшее время дать правовую оценку действиям других евпаторийских чиновников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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