Власть
Евпаторийского чиновника взяли по стражу
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В Симферополе суд отправил под стражу начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории.
Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
«Киевским районным судом города Симферополя по ходатайству следователя по особо важным делам ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начальнику ДИЗО администрации Евпатории избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня», - сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщалось, 21 апреля глава администрации Евпатории Роман Тихончук заявил, что в мэрии проводятся обыски, силовики увезли на допрос четверых чиновников администрации. Позже стало известно, что начальника ДИЗО Евпатории подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сейчас органы следствия выясняют все обстоятельства произошедшего и планируют в ближайшее время дать правовую оценку действиям других евпаторийских чиновников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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