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Этой ночью в Крыму отключат банковские карты
фото © Новости Крыма
25 апреля, с 00:45 до 05:05, в Крыму пройдут технические работы по улучшению банковских сервисов.
Соответствующее объявление было размещено в мобильном приложении одного из крупнейших финансовых учреждений полуострова, пишут «Вести Крым».
«Уважаемый клиент! 25 апреля 00:45 до 05:05 мы будем проводить технические работы для улучшения сервисов банка. В этот период будут недоступны Интернет-банк, мобильное приложение, а также операции с использованием карт», — сказано в сообщении.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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