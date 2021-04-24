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Власть

Этой ночью в Крыму отключат банковские карты

20:13 суббота, 24 апреля 2021
Этой ночью в Крыму отключат банковские карты

фото © Новости Крыма

25 апреля, с 00:45 до 05:05, в Крыму пройдут технические работы по улучшению банковских сервисов.

Соответствующее объявление было размещено в мобильном приложении одного из крупнейших финансовых учреждений полуострова, пишут «Вести Крым».

«Уважаемый клиент! 25 апреля 00:45 до 05:05 мы будем проводить технические работы для улучшения сервисов банка. В этот период будут недоступны Интернет-банк, мобильное приложение, а также операции с использованием карт», — сказано в сообщении.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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