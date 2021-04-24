Этой ночью в Крыму отключат банковские карты

фото © Новости Крыма

25 апреля, с 00:45 до 05:05, в Крыму пройдут технические работы по улучшению банковских сервисов.

Соответствующее объявление было размещено в мобильном приложении одного из крупнейших финансовых учреждений полуострова, пишут «Вести Крым».

«Уважаемый клиент! 25 апреля 00:45 до 05:05 мы будем проводить технические работы для улучшения сервисов банка. В этот период будут недоступны Интернет-банк, мобильное приложение, а также операции с использованием карт», — сказано в сообщении.

В банке принесли крымчанам извинения за временные неудобства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам придется платить налог от сдачи жилья в аренду. Расчет размера налога на доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду в 2020 году, имеет свои особенности.

Серая зона: Qiwi уходит из Крыма?. Жители Крыма пожаловались на прекращение работы киви-терминалов.

Самый богатый депутат парламента Крыма заработала за год 161,6 млн рублей. Самый богатый депутат Госсовета Крыма – представитель ЛДПР Светлана Шабельникова – заработала за год 161,6 млн рублей.

В Алуште продают недостроенный пионерлагерь. Власти Крыма продают недостроенный пионерский лагерь и 2,6 тыс. квадратных метров земли под ним за 6,6 млн рублей.