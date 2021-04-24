Эксперты еще раз объяснили почему в Крыму растут цены на отдых

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Повышения стоимости проживания в крымских отелях трудно избежать на фоне общего роста уровня цен.

Такое мнение корреспонденту «Крымской газеты» высказал генеральный директор ООО «Крымское объединение «Интурист» Вячеслав Осинский.

«Наша отрасль многогранна. Там есть и транспорт, и отопление, и кондиционирование, и энергия, стоимость продуктов и расходных материалов. А в Крыму основные поставки расходных материалов и продуктов идут с материковой России. То есть на любую пачку масла или бутылку молока транспортные расходы увеличиваются», — сказал Вячеслав Осинский.

Он уверен, что колебаний цен можно избежать только в том случае, если в стране появится четкая комплексная государственная программа (дорожная карта) развития санаторно-курортного и туристического комплекса.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, рассказала, что пятизвездочных отелей в Крыму мало, и у них по сути нет конкуренции, и цены там обусловлены спросом. У малого бизнеса ситуация иная.

«У меня свой отель, и я прекрасно понимаю, почему в нем поднимаются цены. Вот, например, я меню для ресторана запустила в 2018 году и три сезона цены не поднимала. А за это время продукты питания подорожали. Людям надо поднимать зарплату. Профессиональные моющие средства с 20 апреля все подорожали на 20%. В среднем в маленьком отеле, например, как у меня, на 23 номера, моющих средств уже в прошлом году уходило на полмиллиона рублей. И вот так по всем позициям», — подчеркнула Наталья Стамбульникова.

Эксперты рекомендуют смотреть на ситуацию трезво и не сравнивать сегодняшнюю стоимость размещения, сформированную с учетом текущего спроса, с ценой, которая предлагалась при раннем бронировании в январе-феврале.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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