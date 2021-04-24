Курорт
Эксперты еще раз объяснили почему в Крыму растут цены на отдых
фото © pixabay.com
Повышения стоимости проживания в крымских отелях трудно избежать на фоне общего роста уровня цен.
Такое мнение корреспонденту «Крымской газеты» высказал генеральный директор ООО «Крымское объединение «Интурист» Вячеслав Осинский.
«Наша отрасль многогранна. Там есть и транспорт, и отопление, и кондиционирование, и энергия, стоимость продуктов и расходных материалов. А в Крыму основные поставки расходных материалов и продуктов идут с материковой России. То есть на любую пачку масла или бутылку молока транспортные расходы увеличиваются», — сказал Вячеслав Осинский.
Он уверен, что колебаний цен можно избежать только в том случае, если в стране появится четкая комплексная государственная программа (дорожная карта) развития санаторно-курортного и туристического комплекса.
Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, рассказала, что пятизвездочных отелей в Крыму мало, и у них по сути нет конкуренции, и цены там обусловлены спросом. У малого бизнеса ситуация иная.
«У меня свой отель, и я прекрасно понимаю, почему в нем поднимаются цены. Вот, например, я меню для ресторана запустила в 2018 году и три сезона цены не поднимала. А за это время продукты питания подорожали. Людям надо поднимать зарплату. Профессиональные моющие средства с 20 апреля все подорожали на 20%. В среднем в маленьком отеле, например, как у меня, на 23 номера, моющих средств уже в прошлом году уходило на полмиллиона рублей. И вот так по всем позициям», — подчеркнула Наталья Стамбульникова.
Эксперты рекомендуют смотреть на ситуацию трезво и не сравнивать сегодняшнюю стоимость размещения, сформированную с учетом текущего спроса, с ценой, которая предлагалась при раннем бронировании в январе-феврале.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма рассказали, почему растут цены на туристические услуги. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк признал, что на полуострове отмечается рост цен на туристические услуги.
Спрос на жилье для отдыха в Севастополе вырос на четверть. После закрытия авиасообщения с Турцией спрос на посуточную аренду в Севастополе за неделю вырос на 20%.
В Крыму отрицают вероятный сговор участников туристического рынка. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк отрицает возможность сговора участников рынка.
Крым зовет туристов из Абхазии, но только в межсезонье. Республика Крым и Абхазия обсудили вопросы сотрудничества в туристической отрасли, стороны планируют развивать культурно-исторический и познавательный туризм.
В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню
За 23 апреля на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.
Россия на полгода закрывает часть Черного моря около Крыма
Решение Министерство обороны России о закрытии ряда районов Черного моря для движения иностранных судов вступит в силу 24 апреля текущего года.
Авиакомпания ОАЭ выплатила Украине огромный штраф за полеты вблизи Крыма
Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) добровольно уплатила Украине штраф в размере 3,7 млн гривен за полеты вблизи Крыма, сообщают в Прокуратуре АРК и Севастополя.
Крымчанам придется платить налог от сдачи жилья в аренду
Расчет размера налога на доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду в 2020 году, имеет свои особенности.
вчера
Крым ждет массовая застройка
21 апреля
В России разработали новые правила дорожного движения, штрафов станет больше
В рамках новых дополнений к Правилам дорожного движения ГИБДД планирует существенно расширить список технических неисправностей, при которых запрещено использовать автомобиль.