Происшествия
Военный БТР превратил грузовик в Крыму в груду металла
фото © Автопартнер Крым
Бронетранспортер столкнулся с грузовым автомобилем на Президентской дороге под Севастополем.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.
«При въезде на «Тавриду» со стороны Севастополя вот такой прикол: вояки впилили БТР в бетонный блок, а через километр еще один БТР», – цитирует онлайн-газета пользователя группы «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах, распространенных в сети, видно, что бронетранспортер повредил левый борт грузовика, ехавшего во встречном направлении.
Очевидцы сообщают, что жертв в ДТП нет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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