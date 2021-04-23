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Происшествия

Военный БТР превратил грузовик в Крыму в груду металла

Военный БТР превратил грузовик в Крыму в груду металла

фото © Автопартнер Крым

Бронетранспортер столкнулся с грузовым автомобилем на Президентской дороге под Севастополем.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

«При въезде на «Тавриду» со стороны Севастополя вот такой прикол: вояки впилили БТР в бетонный блок, а через километр еще один БТР», – цитирует онлайн-газета пользователя группы «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, распространенных в сети, видно, что бронетранспортер повредил левый борт грузовика, ехавшего во встречном направлении.

Очевидцы сообщают, что жертв в ДТП нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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