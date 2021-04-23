Власть
Водитель троллейбуса из Севастополя внезапно для себя стала популярным тик-токером
фото © @snakedrive
Еще в 2014-м году Евгения Тимофти была обычным водителем городского троллейбуса в Петербурге. Вместе с мужем и маленькой собачкой они колесили по стране на своем автомобиле, переезжали из города в город, но потом решили остановиться в Севастополе и начать вести свой блог.
Теперь популярного водителя больше знают под ником snakedrive в тик-токе и инстаграме. Ее смотрят около 30 тысяч подписчиков, а ролики набирают по миллиону просмотров.
Все началось с того, что во время путешествий со своим мужем Сергеем — водителем автобуса — 32-летняя Женя начала снимать короткие видео на трэвел-тематику, но ролики не набирали много просмотров, а аудитория стояла на месте.
— И мой муж тогда меня и подтолкнул. Сказал, чтобы я просто сняла видео своего обычного рабочего дня. Так я и стала тик-токером. Для людей это оказалось чем-то непривычным и немного даже странным, поэтому и начали смотреть. Здесь же блогеров в тик-токе почти нет. Я таких еще не встречала, — говорит КП-Крым Евгения.Супруг Жени тоже работает водителем на городском транспорте, он предпочитает небольшой севастопольский «топик» (микроавтобус). Пара родом из Магнитогорска, откуда они перебрались в Питер. Спустя время Женя и Сергей сменили культурную столицу на Екатеринбург, а потом судьба привела путешественников в Крым.
— Когда мы поженились и думали, где провести свой медовый месяц, он хотел на Байкал, а я в Крым. Выбрать так и не смогли, поэтому решили поехать и туда, и сюда. Но жить остались в Севастополе. Так и переехали с концами — он, я и собака, — вспоминает Евгения. В профессию водителя Тимофти пришла около 7 лет назад, когда ей было 25. Сначала девушка таксовала, а потом прошла обучение и стала водителем «рогатого».— Однажды ехала в Питере в маршрутке, подняла глаза — вижу рекламный баннер, а на нем большими буквами написано «Обучение на водителя троллейбуса. Бесплатно». Слово бесплатно меня тогда и подкупило. Вот я и решила себя попробовать. Ни разу не пожалела, — признается блогер.
Своей работой девушка очень довольна. Говорит, что не представляет себя где-нибудь в офисе или на фабрике. Одинаковые декорации не для нее. До того, как стать водителем, Женя два года отучилась в институте туризма, но ей стало скучно, пришлось бросить. После этого девушка решила попробовать себя в качестве бухгалтера, но так и не смогла работать по этой профессии.
— Быть водителем троллейбуса для меня комфортно. Не очень люблю монотонный труд, а здесь работаешь и постоянно что-то меняется. Едешь мимо остановки, смотришь — там девочка в наушниках стоит пританцовывает, улыбается. В этом есть своя романтика, — говорит тик-токер. — Да и зарплата меня полностью устраивает — около 40 тысяч рублей в месяц.
Правда, блогерство пока не приносит особых плодов, кроме удовольствия. Но в планах у Евгении еще больше прокачать свои профили в соцсетях и сделать это основным источником заработка. — Хотелось бы еще больше стать медийной. И, может быть, когда-нибудь меня даже пригласят на роль ведущей программы «Орел и решка». Я бы смогла много чего рассказать и показать, — шутит водитель.
— Но даже сейчас меня часто узнают на улице, подходят подписчики и говорят какие-то комплименты. Иногда в троллейбусе люди перешептываются. В такие моменты становится особенно приятно, — отмечает Евгения.
Как известно, из-за санкций в Крыму тик-ток работает туго. Но Женя научилась обходить запреты, и даже делится своими лайхаками:
— Тик-ток будет работать, если включить режим полета на телефоне и подключиться к вай-фаю. Либо можно купить российскую сим-карту, тогда тоже работает нормально.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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