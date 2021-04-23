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Власть

Власти Ялты нашли 3,5 га под строительство новой школы в Никите

12:11 пятница, 23 апреля 2021
Ялта

Власти Ялты подобрали земельный участок для строительства новой школы в поселке Никита.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко по итогам посещения населенных пунктов в районе Массандры.

«С учетом того, что поселок Никита развивается, нам необходима здесь еще одна, новая современная школа. И мы предусмотрели в Генеральном плане земельный участок площадью более чем 3,5 га, на котором можно будет ее построить», – заявила она.

При этом глава администрации Ялты обратила внимание, что действующая Никитская школа давно нуждается в реконструкции и расширении. «Изначально планировалось передать под нужды школы здание Геодинамической модели Крыма в поселке, но оно оказалось абсолютно непригодным для размещения в нем детей», – заявила она.

Кроме того, по словам Павленко, расположенная на территории Массандры школа №11 на 1300 мест – одна из самых больших в Ялте, также нуждается в капитальном ремонте. «На эти цели необходимо 250 млн рублей. Это огромная сумма, которую мы будем просить как из федерального, так из республиканского бюджетов», – уточнила она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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