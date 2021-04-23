В ялтинском отеле ребенок отравился неизвестной жидкостью

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Семилетний москвич отравился неизвестной жидкостью. Мальчик находился на отдыхе вместе с семьей в одном из крупных отелей Ялты, что на Южном берегу Крыма.

К СМИ обратился отец ребенка Михаил Костиков.

По словам мужчины, его супруга отправилась на отдых в Крым вместе с четырьмя детьми. Неприятности начались 19 апреля при заселении в отель: оказалось, что их корпус самый удаленный, а в номере живут муравьи.

После разбирательств руководство отеля пошло навстречу москвичам и за дополнительную плату согласилось переселить их в главный корпус.

«Доплата — 38 тысяч рублей, а до этого мы уже заплатили 152 тысячи за одну неделю», — говорит Михаил.

Но оказалась, что это не все неприятные сюрпризы: 21 апреля в номер, в котором остановилась супруга Михаила Наталья, пришла уборщица.

Со слов Костикова, женщина принесла с собой прозрачную жидкость в бутылке из-под воды без газа — такие же бутылки стоят в номере с водой с фирменной этикеткой отеля. А после уборки она ее забыла забрать.

«Ребенок захотел пить и выпил эту химию, ему стало плохо, супруга пыталась выяснить, из-за чего это могло произойти, и на это ушло у нее три часа», — рассказал Михаил.

Оценив опасность ситуации и то, что ребенок выпил не просто воду, а непонятное вещество, мать вызвала «скорую».

«Его госпитализировали в Ялтинскую больницу, всю ночь ему промывали желудок, но состояние оценить нельзя, так как в больнице нет детского эндоскопа», — негодует Михаил.

В данный момент мальчика транспортируют в Симферополь для проведения эндоскопии желудка, которая делается под общим наркозом. Эта процедура позволит оценить его состояние.

«Но врачи уже сказали, что минимум до конца отдыха (номер забронирован до 26 апреля. — Прим.) он должен быть в стационаре», — делится наш собеседник и добавляет, что конкретное лечение и диагнозы будут известны позже.

Отца в этот злополучный вечер в Крыму не было, он вылетел первым же рейсом из Москвы, как только узнал о случившемся.

Михаил утверждает, что администрация отеля обещала самостоятельно связаться с уборщицей, чтобы выяснить, что за средство было в бутылке, однако от них ответ так и не поступил.

Семья обратилась в полицию, чтобы у них для проведения экспертизы изъяли ту самую бутылку, из которой пил мальчик.

«Полицейские ее изъяли, потому что надо разобраться, что конкретно за химия. Понятно, что щелочь, но какие там еще соединения, непонятно, а это нужно для врачей», — объясняет отец ребенка.

В пресс-службе МВД подтвердили, что по данному инциденту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ForPost обратился в пресс-службу отеля, в котором остановились москвичи, однако оперативно прокомментировать ситуацию нам не смогли.

Также мы обратились в региональный Минздрав, чтобы выяснить, почему на весь Ялтинский округ не нашлось детского эндоскопа для проведения манипуляций. Оказалось, что местные больницы не находятся в ведении республиканского ведомства, а подчиняются Федеральному медико-биологическому агентству.

В ФМБА не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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