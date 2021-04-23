В России разработали новые правила дорожного движения, штрафов станет больше

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В рамках новых дополнений к Правилам дорожного движения ГИБДД планирует существенно расширить список технических неисправностей, при которых запрещено использовать автомобиль.

Об этом узнал «Коммерсант».

«Подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит новый „перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств“ (является приложением к ПДД)», — говорится в публикации.

При выявлении нарушения даже одного пункта из перечня неисправностей водителей будут наказывать штрафом от 500 рублей или даже лишением прав.

Так, штраф грозит водителям за езду летом на шипованной резине или зимой на летней резине. Санкции также распространяются на водителей грузовиков, если зимой у них отсутствуют зимние шины и нет цепей противоскольжения. Этот запрет будет вводиться по решению властей каждого региона.

Нарушением также будет считаться отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар, обязательные для производимых в РФ и ввозимых машин.

Кроме того, теперь вводится запрет на использование пленок на фарах — некоторые автовладельцы клеят их для защиты стекол от камней.

Нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие «предметов», закрывающих обзор.

Как уточняет издание, речь идет о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу. Но если эти приборы установлены за зеркалом заднего вида или встроены в него, не мешая обзору, это не будет нарушением.

Основанием для протокола станут и неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера.

Еще один запрет — установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперед относительно линии бампера. Также запрещено будет использовать машину, если один из бамперов деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя металлическая часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

Сейчас проект поправок изучают эксперты Аналитического центра при правительстве России. Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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