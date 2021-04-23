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В Крыму захоронили останки красноармейцев

13:29 пятница, 23 апреля 2021

Останки красноармейцев, погибших в годы Второй мировой войны в боях за Крым, торжественно захоронили в Кировском районе.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В Кировском районе Республики Крым состоялось торжественное захоронение останков 26 красноармейцев, погибших на Крымском полуострове в годы войны. Памятное мероприятие было приурочено к 77-летию освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков», – сообщила Постнова.

Красноармейцев захоронили на братском кладбище в селе Новопокровка. В мероприятии приняли участие сотрудники крымского следуправления СК, которые на протяжении нескольких лет сотрудничают с поисковым отрядом «Ак-Монай», а также представители госорганов, общественных движений, ученики и педагоги школ.

«На месте братской могилы в этот же день состоялось и долгожданное открытие мемориального комплекса, который станет памятным символом не только для Новопокровки. За последние два года здесь были захоронены останки 252 фронтовиков, обнаруженные в ходе проведения «Вахты Памяти» на территории всего Кировского района. Также рядом с местом захоронения был открыт памятник десантникам-освободителям, которые приняли свой последний бой в окрестностях села», – добавила Постнова.

Ранее сообщалось, что офицеры СК приняли участие в захоронении останков 16 красноармейцев в Ленинском районе Крыма. Останки бойцов обнаружили зимой в районе мыса Фонарь на востоке Керченского полуострова и на Ак-Монайских позициях.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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