Происшествия
В Крыму водитель мопеда врезался в микроавтобус и попытался сбежать
Вчера вечером на трассе Симферополь — Ялта водитель мопеда врезался в ехавший впереди микроавтобус.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам очевидцев, причиной столкновения стали наглость водителя двухколесного транспорта и скользкая дорога. После сильного удара и падения с мопеда водитель попытался сесть на него и поехать дальше, как ни в чем не бывало.Мнение о виновном в ДТП разделились:
«Траса скользкая, а он еще по правой стороне обгоняют», — недоумевают пользователи соцсетей.
«Просто мало кто из водителей дочитывал сборник правил до конца и потому многие уверены, что справа никого не должно быть. Водитель мопеда тоже не прав, может опыта мало. Надо выбрать скоростной режим учитывая погодные условия», — предположил другой пользователь соцсетей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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