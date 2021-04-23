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Происшествия

В Крыму водитель мопеда врезался в микроавтобус и попытался сбежать

18:11 пятница, 23 апреля 2021

Вчера вечером на трассе Симферополь — Ялта водитель мопеда врезался в ехавший впереди микроавтобус.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, причиной столкновения  стали наглость водителя двухколесного транспорта и скользкая дорога. После сильного удара и падения с мопеда водитель попытался сесть на него и поехать дальше, как ни в  чем не бывало.Мнение о виновном в ДТП разделились:

«Траса скользкая, а он еще по правой стороне обгоняют», — недоумевают пользователи соцсетей.

«Просто мало кто из водителей  дочитывал сборник правил до конца и потому многие уверены, что справа никого не должно быть. Водитель мопеда тоже не прав, может опыта мало. Надо выбрать скоростной режим учитывая погодные условия», — предположил другой пользователь соцсетей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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