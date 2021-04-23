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Здоровье

В Крыму растет число госпитализированных с пневмонией

10:02 пятница, 23 апреля 2021

В Крыму отмечается увеличение требующих госпитализации пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

«За неделю в стационары госпитализировано 116 человек с внебольничной пневмонией, что на 22 человека больше уровня прошедшей недели. Увеличение составило 23%», - отметил Остапенко.

По его словам, за прошедшую неделю в стационары госпитализирован 321 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 19% выше уровня прошлой недели.

Министр отметил, коечный фонд остается прежним и составляет 1 787 коек. На сегодня в стационарах на лечении находится 1 473 пациента с диагнозом новая коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония. На амбулаторном лечении находится 446 человек. Из продолжающих лечение 114 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В свою очередь замруководителя крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил, что с начала 2021 года на территории региона в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост уровня заболеваемости внебольничными пневмониями: зарегистрировано 13 509 случаев против 3 811 случаев в 2020 году. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Симферополе, Керчи, Алуште, Нижнегорском, Советском и Черноморском районах.

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