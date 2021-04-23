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В Крыму научились «йодировать» кур, овец и кроликов

16:42 пятница, 23 апреля 2021
В Крыму научились «йодировать» кур, овец и кроликов

фото © ria.ru

Крымские ученые нашли способ увеличить содержание йода в мясе птицы и животных.

Об этом в ходе конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА» Россия сегодня» сообщила заместитель директора по научно-инвестиционной и технологической деятельности ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (НИИСХ РК), кандидат технических наук Елизавета Дунаева.

Изучение липосомальных технологий является одним из направлений исследований института, отметила эксперт. Такие технологии позволяют включать необходимые микроэлементы в растения и корма, и, опосредованно, в мясо животных и птиц.

«В Крыму, как и во многих других регионах России, наблюдается нехватка йода. Этот микроэлемент необходим для эндокринной системы и принимает участие во многих процессах, которые происходят в организме человека, - пояснила Дунаева. – В нашем институте были проведены совместные с учеными из Татарстана исследования, в ходе которых корма для животных были специальным образом насыщены йодом. После употребления такого корма в пищу, мясо кур, кроликов и овец показало высокое содержание этого микроэлемента».

По словам ученого, употребление такого продукта в пищу позволяет получать необходимый объем йода более естественным способом, чем в таблетках. Она уверена, что данная разработка будет интересна сельхозпредприятиям Крыма и других регионов РФ, которые стремятся производить экологически чистые и полезные продуты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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