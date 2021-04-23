В Евпатории на ремонт детской площадки хотят потратить полмиллиона долларов

Симферопольская группа компаний «Дэк Групп» определена единственным подрядчиком, который выполнит капремонт детской площадки на территории парка им. Фрунзе в Евпатории стоимостью почти 30 млн рублей.

Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано сегодня на сайте Совета министров РК.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Дэк Групп» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работы по благоустройству территорий по объекту «Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им. Фрунзе, ул. Киевская, Евпатория», с ценой контракта 29,8 млн рублей», – говорится в документе.

В середине марта прокуратура Евпатории начала проверку по факту массовой санитарной обрезки и сноса деревьев в парке им. Фрунзе, которая вызвала обеспокоенность у местных жителей. Депутат местного горсовета Оксана Таранина опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фотографии с места проведения работ в парке и намекнула, что его, видимо, готовят под строительство парка аттракционов.

Годом ранее эта территория оказалась в центре скандала – инвестор ООО «Парк Забава» подал заявку на реализацию проекта по благоустройству двух участков в парке им. Фрунзе, предполагающего замену старого колеса обозрения, реконструкцию кафе и обустройство парковой территории.

Однако в конце апреля 2020 года стало известно, что министерство экономического развития Республики Крым отклонило данное предложение на основании заключения коллег из минстроя республики. Но инвестор сразу подал повторную заявку. Летом того же года в городе организовали общественные слушания по данному проекту, но после этого о судьбе парка не сообщалось.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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