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Власть

Украинские военные проводят учения по противовоздушной обороне возле Крыма

20:43 пятница, 23 апреля 2021
Украинские военные проводят учения по противовоздушной обороне возле Крыма

фото © liga.net

На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области проходят учения подразделений украинской противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с Крымом.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок во время тактико-специальных учений стараются избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для условного противника. Но, вместе с тем, все мероприятия боевой подготовки отрабатываются в условиях максимально приближенных к боевым.

«Для военнослужащих, во время тренировок, всегда пригодиться опыт, приобретенный в ходе участия в АТО и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, поэтому каждый раз основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиций, их охране и обороне, а также быстрому изменению позиций», – отметил генерал-лейтенант Наев.

Как сообщил командующий, на этот раз подразделения совершили марш в определенный район, развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей.

Цель мероприятия, по словам Наева, заключается в усовершенствовании подготовки экипажей и расчетов, а также мастерстве владения тактическими приемами ведения противовоздушного боя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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