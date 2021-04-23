Суд вынес приговор таксисту из Сак, зарезавшему пассажира

Бахчисарайский районный суд вынес приговор по делу об убийстве таксистом из города Саки своего пассажира.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Бахчисарайский районный суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Саки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – говорится в сообщении.

Преступление было совершено в октябре 2020 года. Таксист забрал из Сак пассажира – местного жителя, который попросил доставить его в село Вилино Бахчисарайского района. В пути между мужчинами произошла словесная перепалка, которая закончилась тем, что водитель нанес десять ножевых ранений пассажиру. Раненый мужчина выскочил из машины, но от полученных ран скончался на обочине дороги. Чтобы скрыть следы, злоумышленник выбросил нож и скрылся с места преступления.

Позднее следователи вместе с полицейскими смогли установить личность подозреваемого. В январе текущего года дело было направлено в суд. «Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также по приговору суда злоумышленнику придется выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего», – добавили в пресс-службе прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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