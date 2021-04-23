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Стало известно кто разработает проект планировки территории под опреснитель в Крыму

15:23 пятница, 23 апреля 2021
Стало известно кто разработает проект планировки территории под опреснитель в Крыму

фото © Новости Крыма

Документацию по планировке территории под строительство опреснительной установки в Крыму разработают за 7 млн рублей.

Об этом сказано в распоряжении главы Крыма о выборе исполнителя.

«Определить ООО «Институт «Шельф» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение инженерных изысканий с целью разработки документации по планировке территории, проведение землеустроительных, кадастровых и оценочных работ по объекту «Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса в Республике Крым», с ценой контракта 6 998 000 рублей», – сказано в тексте документа.

Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что 8,2 млрд рублей направлены на строительство двух опреснительных установок – по одной в Крыму и Севастополе. 13 марта глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за 3 млрд рублей опреснительная установка будет построена также в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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