Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Симферополя опубликовали новые графики подачи воды в микрорайонах ● Выдержит ли «водная система» Крыма курортный сезон ● Севастополю выделили более миллиарда рублей на ремонт водопроводов ● Туристам на заметку: в сезон в Ялте вода будет тоже подаваться по графику ● Центральная часть Симферополя осталась без воды
Стало известно кто разработает проект планировки территории под опреснитель в Крыму
фото © Новости Крыма
Документацию по планировке территории под строительство опреснительной установки в Крыму разработают за 7 млн рублей.
Об этом сказано в распоряжении главы Крыма о выборе исполнителя.
«Определить ООО «Институт «Шельф» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение инженерных изысканий с целью разработки документации по планировке территории, проведение землеустроительных, кадастровых и оценочных работ по объекту «Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса в Республике Крым», с ценой контракта 6 998 000 рублей», – сказано в тексте документа.
Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что 8,2 млрд рублей направлены на строительство двух опреснительных установок – по одной в Крыму и Севастополе. 13 марта глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за 3 млрд рублей опреснительная установка будет построена также в Ялте.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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