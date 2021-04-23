Следователи раскрыли еще одно преступление севастопольского маньяка

Следователи установили причастность осужденного серийного убийцы из Севастополя Павла Бондаренко еще к одному преступлению.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, речь идет об изнасиловании и убийстве женщины в 2007 году.

«Установлено, что ночью 1 июля 2007 года нетрезвый мужчина встретил на улице Шабалина города Севастополя свою знакомую, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник избил женщину, чтобы подавить сопротивление, совершил ее изнасилование, после чего задушил», – сообщила Постнова.

По этому эпизоду было возбуждено уголовное дело по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (совершение умышленного убийства, сопряженного с изнасилованием). «Причастность обвиняемого к совершению данного преступления подтверждается комплексом собранных доказательств, среди которых обнаруженный на одежде жертвы геном мужчины. Сложная экспертиза по идентификации обнаруженных следов многолетней давности была проведена специалистами главного управления криминалистики СК России», – пояснила Постнова.

Расследование этого дела завершено, материалы направлены прокурору для изучения и дальнейшей передачи в суд.

Бондаренко сейчас отбывает пожизненный срок, к которому суд в Севастополе приговорил его в декабре 2017 года.

Мужчина был задержан правоохранителями в ходе совместной операции в начале 2016 года. Следствию удалось установить его причастность к четырем убийствам, первое из которых было совершено в 2009 году. Осужденный напал на 60-летнюю женщину, избил, изнасиловал и убил ее, украв личные вещи. Следующий случай произошел в 2010 году, когда от рук маньяка погибла 26-летняя девушка.

Следователи смогли установить причастность мужчины к убийствам этих жертв во время расследования преступлений 2014 и 2015 годов – тогда в городе были убиты 20-летняя студентка и 37-летняя женщина – благодаря проведенному генетическому анализу веществ, оставленных мужчиной на месте преступления. Все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские задержали в Ялте трех находившихся в федеральном розыске женщин. Сотрудниками патрульно-постовой службы и оперативниками уголовного розыска Ялты в разных районах города менее чем за сутки выявлены и задержаны трое женщин, находившихся в федеральном розыске.

Суд рассмотрит дело ялтинского перевозчика, обманувшего город на 11 млн рублей. По версии следствия руководитель одного из предприятий города на протяжении двух лет предоставлял администрации города ложные данные о количестве перевозимых пассажиров, пользующихся льготным проездом.

В Симферополе задержанную перед акцией за Навального студентку арестовали на пять суток. Задержанную в Cимферополе накануне, 21 апреля, перед анонсированной акцией в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, студентку Таврической академии КФУ Алину Грек, арестовали на пять суток.

Задержанный в Севастополе мужчина по подозрению в «госизмене» арестован. Задержанный в Севастополе мужчина по подозрению в «госизмене» помещен под стражу на два месяца, сообщают СМИ со ссылкой на крымское управление ФСБ.