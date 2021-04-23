Сколько заработали в 2020 году севастопольские депутат Госдумы и сенаторы Совфеда

В соответствии с законом севастопольцы – депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик и сенаторы Совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин обнародовали сведения о доходах за 2020 год.

Дмитрий Белик

Официальный доход депутата Белика за 2020 год больше почти на миллион рублей относительно прошлого года: 5,5 млн рублей против 4,6 млн.

У депутата в собственности полтора автомобиля. Первый – кроссовер Volvo XC90 присутствует и прошлых декларациях. От нового – Ford Kuga депутату принадлежит половина.

У Дмитрия Белика в собственности появилось несколько новых объектов недвижимости: четверть нежилого здания площадью 173,6 кв.м и половина жилого дома в 48,5 кв.м.

У жены депутата имеется джип Mercedes-Benz GLS и корейский кроссовер Kia Sorento. Эти автомобили были указаны и в предыдущих декларациях.

Супруга также является собственницей трех жилых домов площадью 389,5, 216,9 и 135,9 кв.м, трех земельных участков в 962; 493 и 206 кв.м, нежилого помещения площадью 517,1 кв.м.

Ее доход в 2020 году – 163 тысячи рублей, что весьма скромно по сравнению с 23 млн рублей в 2019 году.

Для сравнения, крымчане – депутаты Госдумы в 2020 году имели доходы: Руслан Бальбек – 5,4 млн руб, Константин Бахарев – 5,7 млн руб, Андрей Козенко – 5,3 млн руб, Наталья Поклонская – 5,6 млн руб, Светлана Савченко – 5,7 млн руб, Павел Шперов – 5,6 млн руб, Михаил Шеремет – 5,9 млн руб.

Екатерина Алтабаева

Сенатор от исполнительной власти Севастополя Екатерина Алтабаева в 2020 году получила доход в 6 миллионов рублей. В 2019 году ее доход составил 4,7 миллиона.

В собственности у сенатора садовый участок около девяти соток, жилой дом в 182 кв.м, квартира площадью 56,7 кв.м и половина квартиры в 115,5 кв.м.

По итогам 2020 года супруг Алтабаевой задекларировал доход в 142,5 тысячи руб. Он также владеет двумя автомобилями. Причем отдает предпочтение «Хонде». У него одна и та же модель – Honda Civic и 1978, и 2007 годов выпуска, что видно из старых деклараций, поданных когда-то депутатом заксобрания Севастополя Екатериной Алтабаевой.

Сергей Колбин

Член Совета Федерации от заксобрания Севастополя Сергей Колбин за 2020 год заработал 2,5 миллиона рублей. Но сенатор он только пять месяцев – с сентября. Доход Колбина в 2019 году (он подавал декларацию как депутат заксобрания Севастополя) был 777 тысяч рублей.

В собственности у Сергея Колбина земельный участок площадью 438 кв.м и квартира 63,7 кв.м, а также автомобили Range Rover Sport и Ford Explorer, моторное судно ТП-500, прицеп для легкового автомобиля ПА 004 «Бобер», прицеп для перевозки водной техники – ничего нового. Супруга сенатора в 2020 году заработала 2,1 миллиона рублей.

Примечательно, что в декларации за 2019 год тогда депутат заксобрания Колбин жену не указал. Как оказалось, бывшие судьи, а жена Колбина была заместителем председателя городского суда Севастополя, могут не обнародовать свои доходы. В этот раз указать жену потребовалось.

Сенаторы-крымчане: Сергей Цеков за 2020 год задекларировал доход в 7,1 млн рублей, а Ольга Ковитиди – в 5,5 млн рублей, что вполне сопоставимо с их доходами годом раньше.

Декларации о доходах и имуществе ежегодно, не позднее 1 апреля, предоставляются государственными служащими и прочими публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции. Сведения подаются также в отношении членов их семей: супруга(-и) и несовершеннолетних детей. В декларациях указываются данные за предшествующий год: информация о доходах, о владении транспортом и недвижимостью, акциях и обязательствах имущественного характера.

Однако публичная версия деклараций чиновников значительно отличается от той, которую должностное лицо подает в кадровую службу. В «открытой» версии отсутствует информация о счетах и долговых обязательствах, не сообщается точное местонахождение декларируемой недвижимости, год выпуска автомобиля. При наличии недвижимости за рубежом указывается только страна, где она находится.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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