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С июня «Аэрофлот» будет летать в Крым и обратно до 14 раз в день
«Аэрофлот» в июне увеличит частоту полетов в аэропорт Симферополь из Москвы почти до 100 рейсов в неделю.
Авиакомпания «Аэрофлот» в июне увеличит частоту полетов в Крым из Москвы в два раза — с 42 до 98 рейсов в неделю. Самолеты авиакомпании будут выполнять рейсы между аэропортами Симферополь и Шереметьево до 14 раз в день, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.
Клиенты «Аэрофлота» наряду с перевозкой могут забронировать дополнительные услуги, которые помогут лучше организовать проживание на курортах и полнее ознакомиться с красотами полуострова. На сайте авиакомпании доступно бронирование гостиницы, чтобы посетить максимум разнообразных и интересных мест Крыма. Заказать такси, арендовать автомобиль или забронировать услуги Бизнес и VIP-зала в аэропорту Симферополь также можно на официальном сайте крымской воздушной гавани – www.new.sipaero.ru.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по рекордному для себя количеству прямых направлений в Крым. Программа полетов начнется с 28 мая запуском рейсов из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Казани, Сургута и Новосибирска. 29 мая откроются рейсы в аэропорт Симферополь из Челябинска, Оренбурга, Сыктывкара, а 30 мая — из Мурманска и Перми.
С запуском новой программы полетов маршрутная сеть «Аэрофлота» в аэропорту Симферополь вырастет в сравнении с прошлым годом в семь раз. В этом сезоне «Аэрофлот» уже совершает прямые рейсы в Крым из Сочи, а с 2 июня также начнет полеты в аэропорт Симферополь из Красноярска.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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