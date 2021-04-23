Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.1
воздух +16
море +9

Власть

Ремонт дорог в Ялте и Алуште обойдется бюджету в 478 млн рублей

Ремонт улично-дорожной сети в Ялте и Алуште должен быть завершен до 30 сентября 2021 года.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «С-Дон Юг» единственным подрядчиком по государственным контрактам, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ по объектам», — сказано в документе.

Так на ремонт дорог в Ялте выделено 184 миллиона рублей, в Алуште — 294 миллиона.

Кроме того, этим же распоряжением выделяется 27 миллионов рублей на ремонт 1 км. 300 метров дороги «Гончарное-Ялта-Форос».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно кто разработает проект планировки территории под опреснитель в Крыму. Документацию по планировке территории под строительство опреснительной установки в Крыму разработают за 7 млн рублей.

На реконструкцию очистных на ЮБК потратят 15 миллиардов. «РСК-Юг» реконструирует очистные на ЮБК за 14,9 млрд рублей.

Окрестности Севастополя превращают в полигоны строительного мусора. Жители сел Широкое и Сахарная Головка сообщают о караванах фур со строительными отходами.

Власти Симферополя опубликовали новые графики подачи воды в микрорайонах. Администрация Симферополя напоминает о внесении изменений в графики водоснабжения по районам города.

Власть
Путин разрешил не работать 11 дней подряд

Путин разрешил не работать 11 дней подряд

Дни между майскими праздниками сделают выходными.

Коронавирус в Крыму
Алушта попала в «красную зону», власти вводят дополнительные ограничения

Алушта попала в «красную зону», власти вводят дополнительные ограничения

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что регион оказался в «красной зоне» из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Власть
Аксенов разрешил отпраздновать День Победы в Крыму

Аксенов разрешил отпраздновать День Победы в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение массовых мероприятий в День Победы.

Власть
Крымские микробиологи заявили, что нашли способ победить амброзию

Крымские микробиологи заявили, что нашли способ победить амброзию

Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий. Но для широкого использования этого метода институту необходимо дополнительное финансирование.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации