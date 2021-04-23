Ремонт дорог в Ялте и Алуште обойдется бюджету в 478 млн рублей

Ремонт улично-дорожной сети в Ялте и Алуште должен быть завершен до 30 сентября 2021 года.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «С-Дон Юг» единственным подрядчиком по государственным контрактам, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ по объектам», — сказано в документе.

Так на ремонт дорог в Ялте выделено 184 миллиона рублей, в Алуште — 294 миллиона.

Кроме того, этим же распоряжением выделяется 27 миллионов рублей на ремонт 1 км. 300 метров дороги «Гончарное-Ялта-Форос».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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