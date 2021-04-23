Власть
Путин разрешил не работать 11 дней подряд
фото © Новости Крыма
Дни между майскими праздниками сделают выходными.
Об этом во время совещания по ситуации с коронавирусом сообщил президент России Владимир Путин.
«Если вы считаете, что это необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу», – сказал Путин в ответ на предложение сделать выходными дни между майскими праздниками.
До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обосновала необходимость сделать выходными дни между майскими эпидобстановкой в стране.
«Мы советовались с практиками, врачами-эпидемиологами и главными государственными санитарными врачами говорят о том, чтобы эти дни были непрерывными. Если это возможно, то это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе, отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают», – сказала она.
Таким образом, выходными будут дни с 1 по 11 мая, сообщил телеканал RT.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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