Прогноз погоды в Крыму на пятницу 23 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 23 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - заморозки (заморозки на поверхности почвы и в воздухе -1…-3°.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - заморозки (заморозки на поверхности почвы и в воздухе -1…-3°.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 17, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью около 9 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 19, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 94 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 97 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 11, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 9, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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