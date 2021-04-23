Власть
Пробки на въезде в Саки пообещали ликвидировать в июле
Ремонт и расширение участка автодороги на въезде в Саки обещают завершить в начале июля.
Об этом в ходе совещания по реализации ФЦП сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.
«Расширенный участок дороги на въезде в город Саки будет открыт в рабочем режиме к 1 июля этого года», - сказал Кабанов и добавил, что после этого пробок в разгар курортного сезона удастся избежать.
Как сообщалось ранее, глава Крыма Сергей Аксенов назвал въезд в Саки с евпаторийской трассы «узким местом», где автомобилисты остро ощущают несоответствие трафика, который сильно увеличивается летом, пропускной способности дороги. И потребовал вести работы в круглосуточном режиме, чтобы завершить их до начала курортного сезона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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