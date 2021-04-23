Власть
Появилось видео как Россия выводит войска из Крыма
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Воинские подразделения и соединения, принимавшие участия в масштабных учениях в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации.
По информации Минобороны, войска совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.
Межвидовые учения состоялись на полигоне Опук на востоке Крыма. В них приняли участие более двух тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой и специальной техники Ивановского гвардейского соединения ВДВ.
В ходе учений военные десантировались с транспортных самолетов и под прикрытием артиллерии уничтожили передовой командный пункт условного противника, захватив стратегические рубежи для обеспечения высадки морского десанта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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