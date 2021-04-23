Полицейские задержали в Ялте трех находившихся в федеральном розыске женщин

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Сотрудниками патрульно-постовой службы и оперативниками уголовного розыска Ялты в разных районах города менее чем за сутки выявлены и задержаны трое женщин, находившихся в федеральном розыске.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«В частности, во время патрулирования улицы Поликуровская сотрудниками полиции была остановлена 39-летняя гражданка, поведение которой вызвало подозрение у стражей порядка. Во время проверки по специальным базам полицейские обнаружили, что женщина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ – неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей», – рассказали правоохранители.

Кроме того, во время проведения оперативных мероприятий в ялтинском поселке Горный была выявлена 46-летняя гражданка. «После проверки документов полицейские выяснили, что она скрывается от суда по делу о краже, в связи с чем объявлена в федеральный розыск», – уточнили в управлении МВД.

Третьей нарушительницей действующего законодательства, по информации сотрудников полиции, стала 20-летняя жительница Ростовской области. «Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что женщина является фигурантом нескольких уголовных дел, включая кражу, грабеж и мошенничество», – обратили внимание правоохранители.

Эта гражданка целенаправленно пыталась избежать исполнения судебного решения и, скрываясь в Ялте, оказалась в базе федерального розыска лиц.

Все злоумышленницы задержаны, и в ближайшее время каждая из них будет передана инициаторам розыска.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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