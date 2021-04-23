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Происшествия

Определяют причину смерти: в Крыму нашли труп дельфина с пластиковым мусором в желудке

В поселке Орджоникидзе под Феодосией обнаружили выброшенную на берег самку дельфина-азовки.

Об этом сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

Животное было истощено и поразило волонтеров своими крупными размерами и состоянием зубов, указывающим на пожилой возраст.

«В Черном море менее 5% популяции морских свиней доживает до физической зрелости, наступающей в 8-12 лет (прежде всего, из-за прилова в жаберные сети и паразитарных заболеваний), хотя продолжительность их жизни может превышать 20 лет; так, морская свинья Фрея, содержащаяся в центре Fjord&Bælt в Дании, уже достигла возраста 26 лет», – пояснили в центре.

По информации волонтеров, во время вскрытия дела дельфина они обнаружили в его желудке пластиковый мусор и диагностировали перелом челюсти.

«В пищеводе и преддверии желудка мы обнаружили несколько кусочков пластиковых упаковок, но они были малы, чтобы стать причиной гибели, и являлись лишь следствием основной проблемы. При дальнейшем осмотре и рентгенографии был выявлен прижизненный перелом челюсти. Характер перелома позволил предположить, что тупой удар был нанесен сбоку, однако то, как это произошло, остается вопросом», – отметили волонтеры.

Возможно, травма могла быть случайно нанесена сородичем, но точно установить это невозможно, добавили в центре.

«Перелом поставил азовку в безнадежную ситуацию, ведь она больше не могла охотиться и добывать себе рыбу, и единственное, что ей оставалось вплоть до гибели от истощения, – это подбирать мусор. В Черном море известны практически единичные случаи обнаружения пластика в желудках у морских свиней, при этом часть из них относилась к истощенным и больным особям, – проблемы со здоровьем являются довольно распространенной причиной поедания инородных тел и для других морских млекопитающих», – пояснили в «Безмятежном море».

Дополнительно сотрудники центра проведут исследования слоистых структур зубов и скелета конечностей для установления точного возраста азовки.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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