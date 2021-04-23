Происшествия
Определяют причину смерти: в Крыму нашли труп дельфина с пластиковым мусором в желудке
В поселке Орджоникидзе под Феодосией обнаружили выброшенную на берег самку дельфина-азовки.
Об этом сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море».
Животное было истощено и поразило волонтеров своими крупными размерами и состоянием зубов, указывающим на пожилой возраст.
«В Черном море менее 5% популяции морских свиней доживает до физической зрелости, наступающей в 8-12 лет (прежде всего, из-за прилова в жаберные сети и паразитарных заболеваний), хотя продолжительность их жизни может превышать 20 лет; так, морская свинья Фрея, содержащаяся в центре Fjord&Bælt в Дании, уже достигла возраста 26 лет», – пояснили в центре.
По информации волонтеров, во время вскрытия дела дельфина они обнаружили в его желудке пластиковый мусор и диагностировали перелом челюсти.
«В пищеводе и преддверии желудка мы обнаружили несколько кусочков пластиковых упаковок, но они были малы, чтобы стать причиной гибели, и являлись лишь следствием основной проблемы. При дальнейшем осмотре и рентгенографии был выявлен прижизненный перелом челюсти. Характер перелома позволил предположить, что тупой удар был нанесен сбоку, однако то, как это произошло, остается вопросом», – отметили волонтеры.
Возможно, травма могла быть случайно нанесена сородичем, но точно установить это невозможно, добавили в центре.
«Перелом поставил азовку в безнадежную ситуацию, ведь она больше не могла охотиться и добывать себе рыбу, и единственное, что ей оставалось вплоть до гибели от истощения, – это подбирать мусор. В Черном море известны практически единичные случаи обнаружения пластика в желудках у морских свиней, при этом часть из них относилась к истощенным и больным особям, – проблемы со здоровьем являются довольно распространенной причиной поедания инородных тел и для других морских млекопитающих», – пояснили в «Безмятежном море».
Дополнительно сотрудники центра проведут исследования слоистых структур зубов и скелета конечностей для установления точного возраста азовки.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
Ранее Новости Крыма сообщали:
Подросток на отцовской машине сбил несовершеннолетнего в Севастополе. Полицейские задержали подростка, который на отцовском автомобиле сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе.
Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Сакском районе. Три человека пострадали сегодня в результате столкновения автобуса с легковушкой, которое произошло в Сакском районе Крыма.
В Крыму при прокладке газопровода нашли человеческие кости. В Ленинском районе Крыма при прокладке газопровода высокого давления были обнаружены человеческие останки.
Крымские реалии: житель Феодосии избил свою мать иконой. Феодосийский городской суд приговорил местного жителя, который избил свою мать и грозился ее убить, к двум годам и одному месяцу колонии строгого режима.
Власти Феодосии объявили опасной набережную
Власти Феодосии объявили об аварийном состоянии участка городской набережной в районе железнодорожного перехода. В местной администрации попросили воздержаться от прогулок в этом месте, сообщается на официальном сайте города.
Российские военные вот-вот начнут покидать Крым
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации.
Какой сегодня праздник 23 апреля фото
Сегодня, 23 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчанам придется платить налог от сдачи жилья в аренду
Расчет размера налога на доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду в 2020 году, имеет свои особенности.
18 часов назад
Заморозки ожидаются в Крыму в ближайшие сутки
18 часов назад
Раскрыта загадка лужи-долгожительницы в Симферополефото
20 часов назад
В Крым идет весна с особенностями лета
11 часов назад
Пять севастопольских семей пытаются уйти от «Тавриды»
19 часов назад
Крымские ученые разделяют тревогу севастопольцев
21 час назад
Россия перебросила в Крым на «межвидовые учения» дополнительные войска
Российские военные в четверг, 22 апреля, проводят в Крыму «межвидовые учения», сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны России.