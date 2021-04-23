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Окрестности Севастополя превращают в полигоны строительного мусора
фото © Александр Марчук
Жители сел Широкое и Сахарная Головка сообщают о караванах фур со строительными отходами.
Плодородные земли Севастополя, которых и так почти не осталось, безжалостно и варварски засыпают строительным грунтом вперемешку с битым асфальтом и камнями. Об этом сообщил член Общественной палаты региона Александр Марчук, известный своей борьбой с мусорными свалками.
По информации Александра Марчука, в последнее время от жителей сел Широкое и Сахарная Головка регулярно стали поступать сообщения о новых случаях незаконного складирования строительного мусора.
«История со свалками в селе Родное тянется с прошлого года. Тогда нам удалось остановить этот процесс, но вот сейчас снова все возобновилось», – сказал он.
Аналогичная ситуация складывается в селе Сахарная Головка, в окрестности которой, по сведениям местных жителей, за последние два месяца выгрузили около 100 фур отходов.
«Местные жители все это зафиксировали. Есть и номера машин. Граждане просили у водителей документы на складирование отходов, но им их не предоставили. Все это безобразие происходит на землях сельскохозяйственного назначения», – говорит Александр Марчук.
Активист обратился в Севприроднадзор и департамент городского хозяйства, и в настоящий момент поток большегрузных автомобилей, нелегально сваливающих горы строительных отходов, прекратился.
По словам директора департамента горхозяйства Севастополя Евгения Горлова, ни в Широкое, ни в Сахарную Головку уже строительные отходы не возят.
«Мы это все уже остановили. Мы действительно зафиксировали автотранспортные средства, транспортирующие грунт. Сейчас идет расследование, после этого будет применена мера воздействия к нарушителям», – сказал Горлов.
Он подчеркнул, что по обоим случаям предполагаемого нарушения законодательства уже работают сотрудники полиции и Севприроднадзор.
Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что 21 апреля она лично и специалисты ведомства выезжали и в Сахарную Головку, и в Широкое и действительно зафиксировали факты наличия свалок строительных отходов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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