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Власть

Окрестности Севастополя превращают в полигоны строительного мусора

Окрестности Севастополя превращают в полигоны строительного мусора

фото © Александр Марчук

Жители сел Широкое и Сахарная Головка сообщают о караванах фур со строительными отходами.

Плодородные земли Севастополя, которых и так почти не осталось, безжалостно и варварски засыпают строительным грунтом вперемешку с битым асфальтом и камнями. Об этом сообщил член Общественной палаты региона Александр Марчук, известный своей борьбой с мусорными свалками.

По информации Александра Марчука, в последнее время от жителей сел Широкое и Сахарная Головка регулярно стали поступать сообщения о новых случаях незаконного складирования строительного мусора.

«История со свалками в селе Родное тянется с прошлого года. Тогда нам удалось остановить этот процесс, но вот сейчас снова все возобновилось», – сказал он.

Аналогичная ситуация складывается в селе Сахарная Головка, в окрестности которой, по сведениям местных жителей, за последние два месяца выгрузили около 100 фур отходов.

«Местные жители все это зафиксировали. Есть и номера машин. Граждане просили у водителей документы на складирование отходов, но им их не предоставили. Все это безобразие происходит на землях сельскохозяйственного назначения», – говорит Александр Марчук.

Активист обратился в Севприроднадзор и департамент городского хозяйства, и в настоящий момент поток большегрузных автомобилей, нелегально сваливающих горы строительных отходов, прекратился.

По словам директора департамента горхозяйства Севастополя Евгения Горлова, ни в Широкое, ни в Сахарную Головку уже строительные отходы не возят.

«Мы это все уже остановили. Мы действительно зафиксировали автотранспортные средства, транспортирующие грунт. Сейчас идет расследование, после этого будет применена мера воздействия к нарушителям», – сказал Горлов.

Он подчеркнул, что по обоим случаям предполагаемого нарушения законодательства уже работают сотрудники полиции и Севприроднадзор.

Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что 21 апреля она лично и специалисты ведомства выезжали и в Сахарную Головку, и в Широкое и действительно зафиксировали факты наличия свалок строительных отходов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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