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Власть

На реконструкцию очистных на ЮБК потратят 15 миллиардов

10:55 пятница, 23 апреля 2021
Ялта

«РСК-Юг» реконструирует очистные на ЮБК за 14,9 млрд рублей.

Власти Крыма выбрали ООО «Региональная строительная компания-Юг» («РСК-Юг») единым исполнителем разработки проекта реконструкции и выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в четырех населенных пунктах Южного берега Крыма. Общая стоимость работ по реконструкции объектов составляет 14,9 млрд рублей.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания-Юг» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция КОС «Ялта» в поселке Отрадное», с ценой контракта 8 097 627 225 рублей 57 копеек», – говорится в распоряжении главы Крыма, опубликованном сегодня на портале правительства.

Стоимость реконструкции КОС в Симеизе составляет 2,9 млрд рублей, в Алуште – 2,7 млрд рублей, в Гурзуфе – 1,3 млрд рублей.

Кроме того, компания построит новые очистные под Феодосией. «Определить общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания-Юг» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «КОС мыс Ильи, Феодосия», с ценой контракта 4 465 886 061 рубль», – указано в документе.

Работы на всех объектах следует провести до конца декабря 2024 года. Подрядчику следует выполнить не менее 25% работ собственными силами. Также заказчик должен предусмотреть требование по обеспечению исполнения в размере 0,5% от цены каждого контракта. Такая же сумма предусмотрена в качестве авансового платежа подрядчику.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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