Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.6
воздух +17
море +9

Происшествия

Мошенник-рецидивист выманил у ялтинца деньги под видом продажи двигателя

08:39 пятница, 23 апреля 2021
Ялта

Сотрудники ялтинской полиции задержали мошенника, действовавшего через сайт объявлений.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«В ялтинскую полицию обратился местный житель с заявлением о том, что столкнулся с обманом со стороны злоумышленника, которому перевел 30 тыс рублей в качестве оплаты за товар, однако ничего взамен не получил», – рассказали правоохранители.

Потерпевший пояснил, что на одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже двигателя для автомобиля, позвонил по указанному номеру и договорился с продавцом о сделке. «У мужчины потребовали произвести оплату заранее, однако после перечисления денег товар доставлен не был, а продавец перестал выходить на связь и вскоре удалил свое сообщение в интернете», – отметили стражи правопорядка. Однако, по их словам, сотрудники уголовного розыска, собрав улики, установили и задержали подозреваемого в мошенничестве.

«Им оказался 23-летний ранее судимый за аналогичное преступление гражданин, который признался в содеянном и написал явку с повинной», – уточнили в полиции и подчеркнули, что в управлении МВД России по Ялте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, санкция которой за мошенничество предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Полицейские добавили, что судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а в настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму женщина пыталась получить миллионный кредит по поддельным документам. С целью получения кредита на сумму 1 миллион рублей 57-летняя женщина предъявила в банке заведомо ложную справку о заработной плате и заверенные копии трудовой книжки.

Приезжий ударил пенсионерку в Ялте, та упала и умерла до приезда «скорой». В Ялте из-за многочисленных травм погибла пожилая женщина, которая стала жертвой конфликта с приезжим.

Отсидевший два десятка лет россиянин попался в Крыму на грабеже. Симферопольские полицейские задержали мужчину, который, отбыв срок, приехал в Крым и ограбил водителя грузовика.

Серийного похитителя спортинвентаря поймали в Симферополе. Изучая записи камер видеонаблюдения из спортивных магазинов, сотрудники полиции пришли к выводу, что к большей части краж причастен один и тот же человек.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка

Коронавирус в Крыму: оперативная сводка

За истекшие сутки на территории республики выявлено еще 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Власть
Власти Феодосии объявили опасной набережную

Власти Феодосии объявили опасной набережную

Власти Феодосии объявили об аварийном состоянии участка городской набережной в районе железнодорожного перехода. В местной администрации попросили воздержаться от прогулок в этом месте, сообщается на официальном сайте города.

Власть
Российские военные вот-вот начнут покидать Крым

Российские военные вот-вот начнут покидать Крым

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации.

Общество
Крымским пляжам грозит нашествие ядовитых рыб фугу

Крымским пляжам грозит нашествие ядовитых рыб фугу

Из-за нарушения экологического равновесия в природе уже скоро в Черном море могут поселиться далекие гости из Азии — ядовитые рыбы фугу.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации