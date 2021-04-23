Происшествия
Мошенник-рецидивист выманил у ялтинца деньги под видом продажи двигателя
Сотрудники ялтинской полиции задержали мошенника, действовавшего через сайт объявлений.
Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.
«В ялтинскую полицию обратился местный житель с заявлением о том, что столкнулся с обманом со стороны злоумышленника, которому перевел 30 тыс рублей в качестве оплаты за товар, однако ничего взамен не получил», – рассказали правоохранители.
Потерпевший пояснил, что на одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже двигателя для автомобиля, позвонил по указанному номеру и договорился с продавцом о сделке. «У мужчины потребовали произвести оплату заранее, однако после перечисления денег товар доставлен не был, а продавец перестал выходить на связь и вскоре удалил свое сообщение в интернете», – отметили стражи правопорядка. Однако, по их словам, сотрудники уголовного розыска, собрав улики, установили и задержали подозреваемого в мошенничестве.
«Им оказался 23-летний ранее судимый за аналогичное преступление гражданин, который признался в содеянном и написал явку с повинной», – уточнили в полиции и подчеркнули, что в управлении МВД России по Ялте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, санкция которой за мошенничество предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Полицейские добавили, что судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а в настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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