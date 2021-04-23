Крымским пляжам грозит нашествие ядовитых рыб фугу

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Из-за нарушения экологического равновесия в природе уже скоро в Черном море могут поселиться далекие гости из Азии — ядовитые рыбы фугу.

Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского Сергей Иванов.

По его словам, если проблема изменения климата, в частности глобального потепления, не будет решена в ближайшее время, то в Черном море могут поселиться не только скалозубые (одно из названий фугу), но и опасные морские хищники.

«Если климат и дальше будет меняться, на побережье Крыма можно ожидать чего угодно», — сказал эксперт.

Фугу является смертельно опасной рыбой, ее организм содержит чрезвычайно токсичный яд. Противоядия не существует, поэтому медикам приходится просто поддерживать состояние больного, столкнувшегося со скалозубой, пока токсин сам не отступит.

Рыба иглобрюх (фугу) — любимый деликатес в Японии. Несмотря на ее опасность, тысячи людей ежегодно употребляют ее в пищу при условии, что она приготовлена с соблюдением определенных правил.

По словам нашего собеседника, если фугу поселится на побережье Крыма, велика вероятность употребления ее в пищу и нашими гражданами. В особенности это касается туристов, так как для них ловля иглобрюховых станет чрезвычайной экзотикой.

Вопрос только в том, найдутся ли в Крыму опытные повара, которые будут в состоянии приготовить безопасное блюдо из смертельно опасной рыбы.

Отметим, сотни ядовитых рыб фугу замечены на побережье турецкой Антальи. Турецкие власти объявили охоту на иглобрюховых, стараясь не дать им размножиться до угрожающего количества.

По словам кандидата биологических наук, доцента кафедры водных биоресурсов и марикультуры Керченского государственного морского технологического университета Виктора Шаганова, если фугу появится в Черном море, то в научном мире это не станет сенсацией. Ведь расселение живых организмов из Средиземного моря в Черное — естественный процесс, который начался давно.

«Несвойственные для нашего региона виды могут заплыть в Черное море случайно. Тогда это одна история. Но могут поселиться и на довольно длительный период», — рассказал ихтиолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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