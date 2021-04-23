Крымские микробиологи заявили, что нашли способ победить амброзию

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Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий. Но для широкого использования этого метода институту необходимо дополнительное финансирование.

Об этом в ходе конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА» Россия сегодня» сообщила ведущий научный сотрудник отдела сельскохозяйственной микробиологии, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.

Спикер пояснила, что проблема очень актуальна, так как растение является сильным аллергеном в период массового цветения.

«Перед институтом была поставлена задача определить штаммы, обладающие фитотоксичностью (ядовитостью, - ред.) по отношению к амброзии полыннолистной, а также способных подавлять или задерживать ее развитие. Такие штаммы были обнаружены», - сообщила Дидович.

Она уточнила, что в банке лаборатории насчитывается около десяти таких образцов. На сегодняшний день в лабораториях проводятся эксперименты, в ходе которых ученые определяют степень влияния каждого из них на сорное растение. При этом кандидат сельскохозяйственных наук подчеркнула, что лаборатория института нуждается в полноценном финансировании, которое позволит расширить проводимые исследования и приблизит широкое применение этой разработки.

По данным департамента растениеводства Минсельхоза РФ, площадь произрастания карантинного вредителя амброзии полыннолистной на сегодняшний день занимает более 10 млн га, растение распространено в 56 регионах. В Крыму амброзия произрастает на площади около 300 тыс. га.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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