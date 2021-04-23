Происшествия
Крымчанин украл у своей девушки 200 тысяч рублей
В Ялте местная жительница обнаружила, что из ее квартиры пропали 200 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили, что девушка проживает не одна, а с молодым человеком, которого и заподозрили в краже. В ходе дальнейшего разбирательства версия полицейских подтвердилась. Установлено, что 26-летний ялтинец знал о хранящейся в квартире крупной сумме денег и «намеренно совершил хищение».
«Оперативники задержали подозреваемого. Была собрана доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к преступлению. Сожитель потерпевшей не стал отрицать свою вину и написал явку с повинной. Деньги он потратил на личные нужды», – рассказали в МВД Крыма.
По указанному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание от денежного штрафа до пяти лет лишения свободы. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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