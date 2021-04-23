Крым отправил в Китай почти 20 тонн мороженого

Известный крымский производитель мороженого – ООО «Доброе» – отправил в Китай пять партий своей продукции.

Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора фабрики мороженого Виталий Хамула.

«Сейчас ждем от них заказ. Уже произвели четыре-пять поставок сорокафутовых контейнеров (до 19,5 тонн мороженого), – рассказал он.

На фабрике также раскрыли предпочтения китайских потребителей крымского мороженого. «Мы поставляем туда пломбир трех видов. Это – белый пломбир, пломбир с шоколадной крошкой и клубничный. У них очень интересные предпочтения по виду упаковки. Китайцы берут нашу так называемую «колбасу». Это их приоритет», – добавил Хамула.

Фабрика производит более 100 видов продукции, в среднем 18 тонн мороженого в сутки.

Поставки крымского мороженого в Китай начались летом 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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