Власть
Крым отправил в Китай почти 20 тонн мороженого
Известный крымский производитель мороженого – ООО «Доброе» – отправил в Китай пять партий своей продукции.
Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора фабрики мороженого Виталий Хамула.
«Сейчас ждем от них заказ. Уже произвели четыре-пять поставок сорокафутовых контейнеров (до 19,5 тонн мороженого), – рассказал он.
На фабрике также раскрыли предпочтения китайских потребителей крымского мороженого. «Мы поставляем туда пломбир трех видов. Это – белый пломбир, пломбир с шоколадной крошкой и клубничный. У них очень интересные предпочтения по виду упаковки. Китайцы берут нашу так называемую «колбасу». Это их приоритет», – добавил Хамула.
Фабрика производит более 100 видов продукции, в среднем 18 тонн мороженого в сутки.
Поставки крымского мороженого в Китай начались летом 2019 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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