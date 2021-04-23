Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти все умершие от COVID в Крыму поздно обратились за помощью ● Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Мэр Ялты попросила горожан не терять бдительность ● Вакцинация от коронавируса в Крыму продвигается слишком медленно ● С площади Ленина в Симферополе пропал пункт вакцинации
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
фото © iz.ru
За истекшие сутки на территории республики выявлено еще 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«За 22 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа», – написал Аксенов в Facebook.
С начала пандемии в Крыму выявлено 39 764 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 36 978 человек, в том числе 99 за минувшие сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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