Коронавирус в Крыму: оперативная сводка

фото © iz.ru

За истекшие сутки на территории республики выявлено еще 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«За 22 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа», – написал Аксенов в Facebook.

С начала пандемии в Крыму выявлено 39 764 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 36 978 человек, в том числе 99 за минувшие сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти все умершие от COVID в Крыму поздно обратились за помощью. Около 90% умерших от коронавируса в Крыму за прошедшую неделю обратились за медпомощью позднее трех дней.

Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 21 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

Мэр Ялты попросила горожан не терять бдительность. Мэр Ялты Янина Павленко попросила горожан не терять бдительность в курортный сезон.

Вакцинация от коронавируса в Крыму продвигается слишком медленно. Вакцинация от коронавируса в Крыму продвигается слишком медленно: за минувшую неделю привито менее 8 тысяч человек.