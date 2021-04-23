Какой сегодня праздник 23 апреля

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Сегодня, 23 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День кактусовода

Фото pixabay.com

Этот праздник зародился в Мексике, вскоре после того как люди научились делать текилу. Не прошло и нескольких лет, как запас дикорастущих кактусов в Мексике иссяк и производство текилы было приостановлено.

Тогда, именно, в этот день, Педро Синганес стал разводить кактусы на своей земле. Кактусы у него росли большие и сочные. Он стал продавать их производителям текилы.

Текила из кактусов Синганеса была лучше и вкуснее, и тогда многие мексиканцы стали заниматься разведением кактусов. С тех пор все люди отмечают день кактусов: они собирают букеты из кактусов, прикалывают эти растения себе на рубашки и шляпы, и пьют текилу. С праздником вас, дорогие кактусоводы!

Международный день английского языка (English Language Day)

Впервые День английского языка (English Language Day), как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.

Цель новых праздников — укрепить традиции многоязычия в мире. Организация Объединенных Наций выделила в календаре шесть дней — по одному на каждый из официальных языков.

Датой празднования английского языка — 23 апреля — стал день рождения Уильяма Шекспира — великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира. Из-под пера Шекспира вышло пять поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 154 сонета. В числе его произведений — известные любому цивилизованному жителю планеты «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет, принц датский», «Король Лир» и другие. Благодаря широкому распространению английского языка, многие поклонники творчества Шекспира читают его книги в оригинале.

Терентий Маревный

Народный праздник «Терентий Маревный» отмечается 23 апреля (по старому стилю - 10 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Терентия Африканского (Карфагенского), Петрийского. Другие названия праздника: «Терентий», «Терентьев день», «День солнцезахода», «День кающихся жен». Маревным день прозвали в честь восходящего в мареве солнца, то есть в тумане - древней приметы, по которой наши предки судили о плодородности будущего сезона.

Также сегодня, 23 апреля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день книг и авторского права (World Book and Copyright Day)

- Всемирный день лабораторий (World Laboratory Day)

- Всеукраинский день психолога

- День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей

- День свиданий под луной

- День немецкого пива

- Международный день запятнанных пикселями техно-ничтожеств (International Pixel-Stained Technopeasant Day)

- День испанского языка в ООН (UN Spanish Language Day)

- День Святого Георгия (День всех влюбленных) в Испании

- День книги (Canada Book Day) в Канаде

- День вишневого чизкейка (National Cherry Cheesecake Day) в США

- День «Воспользуйся шансом» (Take a Chance Day) в США

- День перца на Бермудских островах

- День пикника (National Picnic Day) в США

- День обмена розами и книгами в Финляндии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Помпей (Помпий), Федор, Александр, Яков, Терентий, Максим, Зенон, Африкан, Авдикий, Азадан, Дим, Олдама.

Что происходило 23 апреля в прошлые годы

215 - в Риме открыли храм Венеры, который вскоре стал местом поклонения куртизанок (из-за чего 23 апреля римляне стали считать днем проституток)

303 - по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили Георгия Победителя, который позже был канонизований церковью

971 - византийские войска осадили Доростол (ныне Силистрия), в котором оборонялись русичи во главе со Святославом

1169 - власть в Египте захватил Салах ад-Дин

1185 - несмотря на затмение солнца, князь новгород-северский Игорь Святославич вместе с братом Всеволодом выступил в поход против половцев

1348 - Английский король Эдуард III основывает орден Подвязки.

1635 - в Бостоне основана первая в США публичная школа

1656 - собор церковных иерархов Московского царства постановил отлучать от церкви всех, кто крестится двумя перстами

1867 - английская королева Виктория и французский император Наполеон III отклонили план строительства тонеля под Ла-Маншем

1907 - Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне

1913 - Спуск на воду «Аквитании», единственного лайнера, который принял участие в обеих мировых войнах.

1916 - Александр Колчак (будущий лидер белого движения России) получил звание адмирала

1918 - Украинская Центральная Рада обязалась поставлять кайзеровской Германии продовольсто для нужд армии

1928 - Верховный Суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами» (физическими лицами)

1929 - открылась XVI конференция ВКП (б), на которой был принят 1-й пятилетний план (советская пятилетка)

1942 - в Германии объявлена сельскохозяйственная повинность для мальчиков 14-16 лет и девочек 16-17 лет.

1956 - Состоялся первый концерт Элвис Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада.

1985 - апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на проведение перестройки

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 апреля. Какие праздники будут завтра?

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