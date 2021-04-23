Общество
К концу апреля в Крыму резко потеплеет
фото © Новости Крыма
Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды по Крыму и рассказали, чего ждать жителям полуострова в ближайшую неделю.
Так, по их данным, к концу апреля в Крыму резко потеплеет.
«В начале следующей недели температура воздуха существенно не изменится. В последние два дня уходящего месяца, 29 и 30 апреля, резко потеплеет: днем +20...+25°, ночью +6…+11°. В течение недели сохраняется вероятность небольших кратковременных дождей», – говорится в сообщении крымского Гидрометцентра.
Как уточняется, на ближайших выходных в Крыму будет преимущественно сухо.
«В выходные дни область повышенного атмосферного давления обеспечит сухую погоду, лишь ночью и утром 24 апреля холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди», – сказано в сообщении.
Синоптики добавили, что минимальная температура воздуха в субботу ожидается на уровне +3…+8°; в воскресенье 0…+5°, вероятны заморозки. Максимальная температура воздуха составит +10…+15°.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым идет весна с особенностями лета. Синоптики рассказали, когда на полуостров придет потепление.
Заморозки ожидаются в Крыму в ближайшие сутки. Заморозки до трех градусов ниже нуля ожидаются в Крыму 23 апреля.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 22 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 22 апреля.
Уникальная вспышка на Солнце угрожает Крыму. На протяжении нескольких дней жители Крыма ощутят на себе неприятные последствия сильной магнитной бури, вызванной вспышкой на Солнце.
Авиакомпания ОАЭ выплатила Украине огромный штраф за полеты вблизи Крыма
Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) добровольно уплатила Украине штраф в размере 3,7 млн гривен за полеты вблизи Крыма, сообщают в Прокуратуре АРК и Севастополя.
К концу апреля в Крыму резко потеплеет
Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды по Крыму и рассказали, чего ждать жителям полуострова в ближайшую неделю.
Военный БТР превратил грузовик в Крыму в груду металла
Бронетранспортер столкнулся с грузовым автомобилем на Президентской дороге под Севастополем.
«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли
В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.
19 апреля
Крым ждет массовая застройка
21 апреля
ФСБ задержала алуштинца за «призывы в интернете к экстремизму»
Сотрудники ФСБ задержали жителя Алушты за «призывы в интернете к экстремистской деятельности».