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Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды по Крыму и рассказали, чего ждать жителям полуострова в ближайшую неделю.

Так, по их данным, к концу апреля в Крыму резко потеплеет.

«В начале следующей недели температура воздуха существенно не изменится. В последние два дня уходящего месяца, 29 и 30 апреля, резко потеплеет: днем +20...+25°, ночью +6…+11°. В течение недели сохраняется вероятность небольших кратковременных дождей», – говорится в сообщении крымского Гидрометцентра.

Как уточняется, на ближайших выходных в Крыму будет преимущественно сухо.

«В выходные дни область повышенного атмосферного давления обеспечит сухую погоду, лишь ночью и утром 24 апреля холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди», – сказано в сообщении.

Синоптики добавили, что минимальная температура воздуха в субботу ожидается на уровне +3…+8°; в воскресенье 0…+5°, вероятны заморозки. Максимальная температура воздуха составит +10…+15°.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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