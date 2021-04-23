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Власть

ФСБ задержала алуштинца за «призывы в интернете к экстремизму»

19:49 пятница, 23 апреля 2021
Алушта
ФСБ задержала алуштинца за «призывы в интернете к экстремизму»

фото © RT

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алушты за «призывы в интернете к экстремистской деятельности».

Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет», – говорится в сообщении.

Житель Алушты 1984 года рождения размещал на своих интернет-страницах материалы, в которых «призывал к совершению насильственных действий в отношении граждан по национальным признакам».

В ходе обыска у мужчины изъята различного рода идеологическая и религиозная литература, техника и электронные носители информации.

«Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении алуштинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности)», – добавили в пресс-службе.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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