Власть
ФСБ задержала алуштинца за «призывы в интернете к экстремизму»
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Алушты за «призывы в интернете к экстремистской деятельности».
Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.
«Пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет», – говорится в сообщении.
Житель Алушты 1984 года рождения размещал на своих интернет-страницах материалы, в которых «призывал к совершению насильственных действий в отношении граждан по национальным признакам».
В ходе обыска у мужчины изъята различного рода идеологическая и религиозная литература, техника и электронные носители информации.
«Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении алуштинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности)», – добавили в пресс-службе.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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ФСБ задержала алуштинца за «призывы в интернете к экстремизму»
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