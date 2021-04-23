Авиакомпания ОАЭ выплатила Украине огромный штраф за полеты вблизи Крыма

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Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) добровольно уплатила Украине штраф в размере 3,7 млн гривен за полеты вблизи Крыма, сообщают в Прокуратуре АРК и Севастополя.

«Воздушными судами указанной иностранной авиакомпании были осуществлены полеты в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украины международными договорами. При этом установленные в соответствии с законодательством Украины, норм ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правил Евроконтроля, аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины авиакомпанией оплачены не были», – сказано в информации ведомства.

По информации прокуратуры, сейчас на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области находится еще 4 исковых заявления Прокуратуры АРК к иностранным авиакомпаниям о взыскании задолженности за предоставленные аэронавигационных услуг на общую сумму более 1 млн. гривен.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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